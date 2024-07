Quando Meloni inveiva contro la concorrenza sleale della Cina

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024) Oggi Giorgiadefinisce la“un partner economico, commerciale e culturale di grande rilievo” e, in qualità di presidente del Consiglio, firma con il Governo di Pechino un piano triennale di cooperazione ad ampio raggio. Ma ieri,era “solo” la leader di Fratelli d’Italia edai banchi dell’opposizione,usava parole molto diverse nei confronti del Paese del Dragone. Poco meno di dieci anni fa, il 14 ottobre, puntava il ditoil Governo Renzi, colpevole a suo dire di essere troppo tenero verso il regime cinese: “Visto che Renzi è amico, chieda contoche le imprese cinesi fanno al nostro Made in Italy”, scrivevasu Twitter (allora si chiamava ancora così). Nei giorni scorsi la premier è stata in visita ufficiale a Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro Li Qiang.