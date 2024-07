Pagelle nuoto Olimpiadi 2024 | Paltrinieri senza limiti! Quadarella fa ben sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)Gregorio9 – un’altra perla in una carriera infinita. Dodici anni dopo la prima partecipazione olimpica risale per la terza volta sul podio e lo fa con una gara coraggiosa e di grande spessore. Il cambio di passo ai 500 metri è micidiale per tutti, tranne che per i due avversari più attesi, Wiffen e Finke che riescono a sopravanzarlo nel finale ma non importa. Il bronzo vale come un oro e forse il bello deve ancora venire! Alberto Razzetti 7.5 – In batteria mette la mano davanti a Marchand, in semifinale fa gara più accorta ma riesce a migliorare il personale e a centrare l’accesso alla sua seconda finale iridata. Servirà fare ancora meglio per andarsi a giocare qualcosa di importante ma lui il sigillo a questa Olimpiade l’ha già messo.