Napoli l’annuncio ufficiale può cambiare i piani di Conte | il motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) In casa, in attesa della gara amichevole di domani contro il Brest, bisogna registrare un annuncio che potrebbedi. Ildi Antonioè ormai prossimo a disputare la sua seconda amichevole di questo ritiro di Castel di Sangro. Dopo aver battuto domenica scorsa i campioni d’Albania dell’Egnatia, infatti, gli azzurri sfideranno la sorpresa dell’ultimo campionato della Ligue 1, ovvero i bretoni del Brest. Basti che pensare questa squadra sta per disputare per la prima volta un’edizione della Champions League. La sfida di domani, dunque, sarà un test sicuramente più probante rispetto a quelli giocati contro Anaune Val di Non, Mantova ed Egnatia. Proprio per questo, Antonioha provato in giornata i vari movimenti della linea difensiva.