Lungarno del Tempio mamma e figlia aggredite e prese a bottigliate | Tanta paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 - Erano circa le 20 quando due ragazzine di 15 anni, che stavano passeggiando nei giardini Caponnetto, sono stateda un uomo marocchino di 25 anni. L'episodio è accaduto domenica sera e sul posto è arrivata la polizia. Secondo quanto raccontato, le due 15enni per cercare di sfuggire all'uomo che le aveva prima avvicinate per invitarle a comprare hashish e poi seguite per alcuni metri avrebbero cercato riparo nel piccolo locale all'interno del Giardino. "Se non fosse stato per il mio dipendente che ha cercato di bloccare quell'uomo in preda alla furia sarebbe finita molto male" racconta Daniele Coppini, titolare del chiosco e presidente dell'associazione Gli Amici dei Lungarni Fiorentini.