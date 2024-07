L’imbarazzante silenzio della Chiesa sulla vergogna olimpica

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug – A quanto pare lanon ha niente da diredi sabato scorso. Quanto meno per ora non ha niente da dire Jorge Bergoglio, ovvero Papa Francesco, il quale in questi giorni non ha aperto bocca o quanto meno non ha fatto giungere la sua voce sui media (il che è lo stesso). Diversamente dal “popolo” del clero francese, che invece ha reagito eccome, come sembrerebbe naturale, dopo la rappresentazione queer dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci., pure troppo Potremmo buttarla sull’ironico: laè talmenteda non voler dire nulla contro le Olimpiadi, nemmeno se la cerimonia d’apertura è un insulto al cristianesimo praticamente in ogni sua essenza. Perché? Stando al Messaggero, per evitare fronti diplomatici con la Francia. Ci sembra francamente implausibile che la Santa Sede non si esprima: sarebbe troppo.