Ismaila e Bara morti a Casorezzo Lacrime nel mondo del calcio

(Di martedì 30 luglio 2024) Due ragazzi di 23 anni di origini senegalesi, legati da una lunga amicizia e dalla passione per il. Questi eranoCisse, residente a Cornaredo, eModou Diop, abitante ad Inveruno, deceduti nella giornata di domenica per le gravi ferite rimediate in un incidente stradale. E proprio daldeldilettantistico sono subito arrivati i primi messaggi di cordoglio.Diop (nella foto) aveva giocato ain Seconda categoria col Vela Mesero e poi era passato alla formazione amatori La Meserese, dove però ha disputato solo pochi incontri. "Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare: a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparsoDiop, classe 2000, che per tanti anni ha vestito i nostri colori. Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia.