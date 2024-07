Il Socialismo del XXI secolo di Chávez e Maduro è stato peggio di una guerra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 luglio 2024) A sinistra, un po’ come per la Rivoluzione bolscevica c’è chi è ancora convinto che Lenin aveva fatto le cose giuste e poi Stalin ha rovinato tutto, così per la Rivoluzione bolivariana c’è chi pensa lo stesso di Hugoe del suo successore Nicolás, che si è autoconfermato presidente in elezioni considerate legittime solo dalleri dittature del mondo. Eppure, sul piano economico, era tutto prevedibile sin dall’inizio. L’ascesa del chavismo e il suo sprofondo sono apparentemente divisi dalla morte di, ma in realtà appartengono allo stesso ciclo populista, già noto in America latina, e descritto in anticipo negli esiti dall’economista Sebastian Edwards nel 2010 nel libro “Left Behind – Latin America and the False Promise of Populism”.