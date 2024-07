Il giovane calciatore italiano muore insieme al papà in un incidente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 luglio 2024) Social. È morto in unstradale in Brasile il. 18enne e promessa italiana del calcio a cinque, ha perso la vitaal padre. La sorella minore, invece, è ricoverata in gravi condizioni. ( dopo le foto) Leggi anche: Olimpiadi, l’azzurro Macchini è distrutto: il video del duro sfogo Leggi anche:la prima notte di nozze cadendo dal balcone: aveva soli 23 anni Addio al: è morto Gianluca Salvetti Lutto nel mondo del calcio a 5. Gianluca Salvetti, promessa italiana, ha perso la vita a soli diciotto anni in seguito ad unstradale in Brasile, in cui è rimasto ucciso anche il padre, Rafael Salvetti, quarantasette anni. Secondo quanto riportato dalle prime fonti, la sorella minore di Salvetti sarebbe ricoverata in gravi condizioni in ospedale.