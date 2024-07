House of the Dragon episodio 7 | draghi e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024)of thecontinua a tenere incollati gli spettatori con il suo settimo, che promette di essere uno dei più emozionanti della stagione. Con l’introduzione di nuovie tensioni crescenti tra le casate, l’offre un mix esplosivo di azione, intrighi e colpi di scena. Prosegue la seconda stagione diof the, che ha fatto il suo debutto in Italia lo scorso 17 giugno, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW. La serie, prequel de Il Trono di Spade (Game of Thrones), nasce come trasposizione dell’opera Fuoco e sangue di George R. R. Martin. Lo show narra gli eventi che hanno avuto luogo circa 190 anni prima delle storie raccontate ne Il Trono di Spade e ruota attorno alla nobile Casa dei Targaryen, 172 anni prima la nascita di Daenerys. Di seguito, dunque, la sinossi del settimo e penultimodella seconda stagione.