Grindr blocca l’utilizzo dell’app agli atleti olimpici | ecco perché

(Di martedì 30 luglio 2024) Sono oltre 10 mila gliche hanno raggiunto Parigi per presenziare alle Olimpiadi 2024 e fra loro, statisticamente parlando, migliaia fanno parte della comunità LGBT+. Eppure, nonostante questo,– in accordo con il Comitato Olimpico – ha deciso di non far usarel’app all’interno del villaggio. Il blocco diall’interno del villaggio olimpico è stato preso, stando a quanto dicono, non per impediredi incontrarsi e innamorarsi, ma per tutelare tutti coloro che non hanno fatto coming out per motivi personali o di sicurezza. “Se un atleta non ha fatto coming out o proviene da un Paese in cui essere LGBT+ è pericoloso o illegale, usarelo espone al rischio di essere scoperto da individui curiosi che potrebbero provare a identificarlo“.