Dove si trova la Cupola di Michelangelo Antonioni e Monica Vitti?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 luglio 2024) Siamo negli anni ’60.non solo due dei rappresentanti più alti del nostro cinema, ma una coppia legata da un solido amore. I due si innamorano quasi subito e dopo i primi anni di relazione, alla fine delle riprese di L’avventura, nel 1960, vanno a vivere insieme. In due case comunicanti a Roma. Di lì a poco cercano una soluzione simile anche per le vacanze. Incantati dalle spiagge selvagge di una Sardegna poco glamour, quelle di Budelli, sulla Costa Paradiso, assoldano l’avveniristico architetto Dante Bini per costruire quello che diventerà un vero capolavoro architettonico: la Bolla. Si tratta di uno spazio sferico costruito con un metodo unico, “soffiando” il calcestruzzo fluido con getti d’aria. La Bolla interno (fonte: FAI)La Binishell vede la luce nel 1971, dopo tre anni di lavoro condotti in assoluta segretezza.