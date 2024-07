Donato un defibrillatore semiautomatico all’associazione Polizia di Stato Cerveteri e Ladispoli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Grazie alla generosità della farmacia Migliore sita a Valcanneto (), mercoledì 31 nel pomeriggio, sarà consegnato ai volontari dell’Associazione Nazionalediun(DAE). La consegna avverrà proprio presso la farmacia. A donare il prezioso dispositivo elettromedicale, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, sarà il titolare della farmacia il dottor Bruno Migliore. “Portiamo a concretezza un’idea maturata alcuni mesi fa”, ha sottolineato il Responsabile dei Volontari ANPS diBruno Camposarcone, “Avevamo bisogno di unda dare in dotazione ai nostri volontari durante lo svolgimento dei loro servizi e parlandone con l’amico dottor Bruno Migliore, ha subito condiviso l’idea e l’utilità per la popolazione tutta”.