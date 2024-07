Difesa e spazio l’economia in forte crescita che richiama sempre più investitori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 30 luglio 2024) Sarà ancora un anno d’oro per l’industria dellail 2024, dopo il balzo del 6% avvenuto nel 2023, quando globalmente sono stati raggiunti i 2.300 miliardi di dollari. Secondo una recente ricerca di AlixPartners le spese militari continueranno a crescere a livello globale spinte dai conflitti in corso e anche il settore spaziale continuerà a crescere in modo dirompente con ottime prospettive attese per i prossimi anni. In Europa la spesa militare è aumentata di oltre il 14% rispetto al 2022 mentre per lo, specialmente nel segmento dei contratti per i lanciatori, i satelliti, gli operatori e i servizi, ha visto unaulteriore anch’essa valutata del 6%, spinta dall’aumento della spesa per programmi congiunti digovernativi.