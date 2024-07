Braccio di ferro balneari-Governo | indetto sciopero per venerdì 9 agosto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Ombrelloni aperti con due ore di ritardo sulle spiagge italiane il prossimo 9, quando idi Fipe Confcommercio e di Fiba Confesercenti adotteranno questa forma di mobilitazione per accendere i riflettori sulla irrisolta questione delle concessioni. La protesta sarà preceduta, il giorno prima, dalla comunicazione in tutte le strutture dei concessionari di una lettera in cui gli operatori del settore denunciano “la situazione paradossale” in cui si trovano a fronte delle incertezze sul loro destino e puntano il dito sulla “ignavia della politica”. “Ci scuseremo con i clienti ma cos’altro possiamo fare? Restare in silenzio?” spiega il presidente del Sindacato Italianoaderente a Fipe Confcommercio, Antonio Capacchione. “immobile da 2 anni, ora basta” “Sono due anni che ilnon fa nulla.