Bonaccini Modena c’è da essere soddisfatti

(Di martedì 30 luglio 2024) La sua presenza a Fanano sabato scorso non è passata inosservata. D’altronde la sua grande passione per i colori gialloblu è nota e così l’ex presidente della Regione Emilia Romagna Stefano, fresco eurodeputato, è arrivato in quota per vedere all’opera dal vivo i gialli., non poteva certo mancare in questo ritiro "Certo che no, cerco di non mancare mai. Sono salito per salutare la proprietà, stimo da sempre la famiglia Rivetti e con Catellani ho anche assistito all’amichevole della Primavera a Sestola contro il Cittadella. Colgo l’occasione per fare i complimenti al patron Galassini che ha portato in serie D un’altra società modenese, una bella cosa per la città. Comunque quando gli impegni me lo consentono vengo sempre a vedere i canarini, spero di esserci anche sabato col Cagliari". Lei è stato un buon centravanti nel calcio dilettantistico modenese.