Bilancio opere più care e tagli da Roma

(Di martedì 30 luglio 2024) Questa sera in consiglio comunale verrà discusso e messo ai voti l’assestamento di, con l’amministrazione che allinea così i conti di previsione 2024 con le ultime variazioni di spesa. Molti degli investimenti riguardano le scuole. Nella parte corrente si segnalano aggiustamenti ordinari nei capitoli di entrata e di spesa collegati alla ricognizione di metà anno. Nella parte relativa agli investimenti ci sono 50mila euro per la progettazione della ristrutturazione della scuola elementare a tempo pieno di via Caboto, che si aggiungono ai 100mila euro già stanziati in precedenza. Per l’adeguamento della certificazione della prevenzione incendi della scuola materna "La Vela" saranno investiti 20mila euro.