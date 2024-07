Al grido di Pieno di rabbia il Pride torna ad Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Ave O’di”, ilad. RIDE –DI: ILAD. Ave O’si distacca dal dogma per abbracciare la libertà, trasformando lain un potente motore di cambiamento e lotta. “Come Avionica, collettivo che da anni lavora per promuovere la cultura, i diritti e l’uguaglianza nella nostra città, quest’anno abbiamo sentito la necessità di costruire il. ?Nell’ultimo anno in particolar modo la nostra comunità ha costruito una programmazione culturale che ha al suo interno una forte impronta verso le tematiche Queer. È da questo percorso transfemminista che nasce il comitato organizzatore deldi quest’anno, un gruppo di persone e realtà che si sono unite per garantire che la voce della comunità queer risuoni con forza e chiarezza.