A Verdone l’Hirpus d’Oro all’Ariano International Film Festival

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCarlosarà l’ospite d’onoreil 4 agosto, in occasione della serata finale, per la consegna del, il riconoscimento dedicato ai grandi maestri del cinema. Nel pomeriggio, nella sala Wertmuller di Ariano Irpino, verrà proiettato Borotalco,cult del regista. Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, in oltre 45 anni di carrieraha saputo raccontare i cambiamenti della società e del costume degli italiani conche hanno fatto la storia della commedia italiana, tra i quali Un sacco bello, Bianco Rosso e, Compagni di scuola, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Viaggi di nozze, Io loro e Lara, Benedetta Follia.