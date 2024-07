A Parigi 2024 fa sognare l' Italia della spada femminile! E' medaglia d' oro

Leggi tutta la notizia su agi

AGI - Medaglia d'oro da urlo per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi. Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria, che in semifinale avevano sconfitto 45 a 24 la Cina - hanno battuto le francesi 30-29. REGINE DI SPADEEEEEEE!!!! #Team @Federscherma pic.twitter.com/pANiuVoJsv —Team (@Teamit) July 30, 2024 Nel nuoto, invece, Gregorio Paltrinieri e' bronzo negli 800 stile libero delle Olimpiadi di Parigi. Straordinaria finale degli 800 sl con Paltrinieri grande protagonista. L'azzurro, sornione in una prima parte di gara, ha rotto gli indugi verso i 600 metri, quando ha sferrato l'attacco andando a virare per primo ai 650 con 57 centesimi sugli avversari.