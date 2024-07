A Ladispoli dal primo weekend di agosto una spiaggia accessibile e inclusiva

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – “Daldiavrà una”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che, grazie ai fondi del progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea” della Regione Lazio, la città balneare avrà un litoralea tutte le persone con disabilità. “Lache abbiamo individuato – ha proseguito Grando – si trova sul lungomare Marina di Palo, di fronte ai resti della villa romana. Purtroppo i fondi sono arrivati solo in questi giorni, in piena estate, e la nostra è una vera a propria corsa contro il tempo per poter rendere questafruibile a tutte quelle persone che quotidianamente, devono fare i conti con la disabilità.