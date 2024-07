Un uomo picchia due ragazze senza motivo alla fermata del tram | Ci aveva prese di mira si è avvicinato dandoci ripetutamente dei calci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dueaspettavano tranquillamente ildella linea 14 in centro a Milano, in largo Greppi di fronte al Piccolo Teatro Strehler. Poi attimi di terrore.apparenti motivi un35enne con precedenti, di origine ghanese, ha cominciato a importunare i passanti e poi, sempre più arrabbiato, a spintonarli, fino ad aggredirli. Poi ha cercato di allontanarsi salendo su un. Due le persone ferite trasportate in ospedale dal 118, una 21enne ucraina e una coetanea italiana, trasportate enbe al Gaetano Pini. La prima ha riportato una prognosi di 14 giorni, la seconda di 10. A fermare i Carabinieri è stata una ragazza, che lo ha descritto. I militari, appreso da alcuni cittadini che era salito sul mezzo, lo hanno bloccato all’altezza di via Legnano e hanno arrestato il passeggero. Per l’arrestato è previsto il processo per direttissima.