Tutto pronto per Mipel 126 l’evento internazionale dedicato alla pelletteria

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 29 luglio 2024) La nuova edizione di126 si terrà dal 15 al 17 settembre, tre giorni dedicati alle collezioni borse e accessori delle nuove collezioni primavera/estate 2025 Milano. «ha un ruolo chiave nell’affermazione delle piccole e medie aziende che, oggi più che mai, hanno bisogno del supporto fieristico per crescere e godere della giusta visibilità e delle giuste opportunità sia sul mercato nazionale che, soprat, sui mercati esteri, grazie al carattere estremamentedel nostro salone che può contare sulla presenza in fiera di buyer provenienti da oltre 70 Paesi». Claudia Sequi (in foto), Presidente die Assopellettieri, commenta così l’edizione numero 126 diche si terrà nell’area espositiva di Fiera Milano-Rho dal 15 al 17 settembre 2024 (dalle 9.30 alle 18.