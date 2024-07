Tra viti di Bonaventura e il suo suggestivo bandoneon

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tradie il suo. Eterea situazione a giostrare notti calde di note irraggiungibili e meravigliosamente docili die fresco notturno. TradiIn Friuli al Vigne Museum nell’ambito di More than jazz. Su una base di musica elettronica ma non ‘fredda’ annoda note di celebri chansons francesi, scivola senza interruzioni in brani popolari, risale in accenni vivaldiani, precipita nella malinconia di un tango. Daniele di– forse il più grande musicista diin Europa – traccia un itinerario delle emozioni, quasi dell’anima, che è un coerente intreccio di culture. Improvvisa sul suo, lo aveva annunciato con un tono da pacato istrione delle scene: “Non so cosa suonerò”.