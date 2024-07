Tony Jenny vi voglio con me Temptation Island il conduttore tv chiama la coppia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un mese dopoi riflettori non si spengono sui concorrenti. Su due in particolare,, arrivano voci interessanti. Laè ancora insieme dopo aver attraversato le tentazioni dell’Isola. “Il percorso è stato importante per me, ho capito che su tante cose sbagliavo. La snaturavo, non era corretto. È giusto che viva la sua vita insieme a me, idem per me. Mr. Hyde non c’è più, non esiste più. Ti ho dimostrato che mi so divertire senza andare oltre”, raccontavano. >> “Dio mio, fuggite”. Terrore in spiaggia: all’improvviso un enorme sciame, bagnanti costretti a scappare. “Sembra l’apocalisse” “Il problema era la repressione creata dal nostro rapporto. I compromessi hanno giocato un ruolo negativo nel nostro rapporto. Tante colpe non ne ho, era Mr. Hyde a sbagliare. Lui creava casini, ora è andato in vacanza per un lungo periodo, è in pensione”.