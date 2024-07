Test di Medicina e Veterinaria 2024 | domani e il 31 seconda sessione delle prove Dall’orario di convocazione ai test cosa sapere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lugliodi: lasi svolgerà30 luglio alle ore 13:00. Il 31 è la volta di. Ecco una guida semplice alle cose da. Quiz, non cambia nulla Per quanto riguarda il quiz, le modalità saranno identiche a quelle della precedentedel 28 maggio. Dal 7 luglio scorso è disponibile online il database da cui verranno estratti i quesiti per idi accesso per le facoltà di. Il database è realizzato ad hoc dal Consorzio Cineca, contiene tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per ledi) e del 31 ().