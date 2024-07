Spaccio di droga a turisti sul litorale Domizio 3 arresti

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sessa Aurunca/Cellole.diaidel, in tre in manette di cui due in carcere, uno ai domiciliari: dovranno rispondere di detenzione edi sostanze stupefacenti in concorso. L’azione criminale risale al periodo fra giugno e ottobre 2022 nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, è nella località balneare di Baia Domizia. I tre, per l’accusa, hanno organizzato e gestito una fiorente piazza didi cocaina, crack e hashish. Le indagini hanno permesso di documentare come i destinatari del provvedimento si approvvigionassero dellada spacciatori provenienti dai comuni limitrofi di Mondragone e Castel Volturno, per poi rivenderlo, in seguito ad un’ulteriore lavorazione e al confezionamento in dosi, ad assuntori locali e, attraverso un collaudato sistema di cessione anche itinerante.