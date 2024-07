Schianto terribile contro l’auto Nicola detto Pimme muore cosi Era sulla sua amata moto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ieri, intorno alle 17:30, un incidente mortale ha scosso la tranquillità della strada regionale 445 della Garfagnana, precisamente nel tratto della variante di San Donnino, a circa 100 metri dalla galleria, nel comune di Piazza al Serchio. Lo sha coinvolto una Renault Clio rossa e dueciclette, causando la morte di unciclista e il ferimento di altre due persone. Dinamica dell’incidente La Renault Clio, secondo le prime valutazioni, procedeva in direzione di Piazza al Serchio. Per cause ancora da verificare, la conducente del veicolo ha perso illlo, invadendo la corsia opposta e travolgendo dueche sopraggiungevano. L’impatto è stato violento e improvviso, risultando fatale perChiellini, nato nel 1966 e residente a Vicopisano.