Perugia Adottato il piano regionale per la prevenzione la sorveglianza e le strategie di intervento contro i virus trasmessi da zanzare zecche e flebotomi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Alla luce dei recenti casi di malattie causate dada, le cosiddette arbovirosi, la Regione Umbria haildie risposta alle arbovirosi, con DGR 669 dello scorso 10 luglio, con l’obiettivo di affrontare in modo sempre più sistematico la diffusione di tali patologie, definendodida attuare anche in caso di emergenza infettiva e di sensibilizzare la popolazione sulle necessarie azioni dida mettere in atto; lo rende noto l’Assessorealla Salute e alle politiche sociali, Luca Coletto.