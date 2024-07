Perché mi fermo | Pierpaolo Spollon dice addio per ora a cinema e tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)si prende una pausa dal suo lavoro di attore. "Ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno.corriamo, corriamo, corriamo ma dove andiamo? Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia", ha detto all'Ansa. Di recente, l'attore è stato fra i protagonisti degli incontri alla 23esima edizione del "Libro possibile", il festival sostenuto da Pirelli di cui si è svolta a Polignano a Mare la prima parte, per poi riprendere con la seconda a Vieste dal 23 al 27 luglio. Dunque, dopo essere passato da un progetto all'altro negli ultimi anni, tra, tv e teatro, l'amatissimo protagonista di "Doc-Nelle tue mani", la fiction con Luca Argentero in onda su Rai 1,ha deciso di dire stop per un po' al mondo dello spettacolo.