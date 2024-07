Pensione anticipata requisiti bloccati fino al 2028 | cosa succederà dopo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Come per ladi vecchiaia, anche per quella cosiddetta, che è basata “solo” sui contributi e non sull’età anagrafica, non scatteranno aumenti deirichiestiall’inizio del 2029. L’adeguamento alla speranza di vita, rimasto bloccato dal 2019 e successivamente negli anni della pandemia, continuerà a rimanere fermo anche nel futuro prossimo, almeno per un altro quadriennio. E, dunque,alla fine deluomini e donne potranno lasciare il lavoro, a prescindere dall’età anagrafica, rispettivamente con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva e 41 anni e 10 mesi: si mantiene la differenza tra i due sessi che, al contrario, non vale più per ladi vecchiaia.