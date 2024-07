Passion 90 al Parco del Cormor sabato 3 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tutta la migliore musica degli anni ’90 in un’imperdibile serata aldeldi Udine! Avete capito bene, torna’90. La nuova summer edition (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana) quest’anno è in programma: sarà un evento, come ormai tutti sanno, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, e quella musica la sente vibrare nelle vene! Insomma, è tutto pronto per una serata fatta di divertimento, buona musica e tanti gadget! Per chi vorrà, già alle 19, sarà possibile cenare (grigliata e bibita a 15 euro) al chiosco del, su prenotazione. La musica (ingresso libero) comincerà alle 21! Il dj set sarà sempre nelle mani di Checco dj & Julio Montana che, per l’occasione, selezioneranno le miglior hit dei favolosi nineties.