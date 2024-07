Parigi 2024 Mesiano eliminata agli ottavi | Ce l’ho messa tutta Harrington la più forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terminail cammino di Alessianelle categoria -60 kg femminile di boxe alle Olimpiadi di. Troppol’irlandese Kellie, che supera il turno per 5-0 alla North Paris Arena. “E’ stato un match importante, una finale direi, visto che l’irlandese è molto, forse la piùdel Torneo – ha riconosciuto laal termine dell’incontro -. Ero molto tesa ma sapevo quello che dovevo fare. La verità è che lei è stata brava, mi ha anticipato i colpi e spesso non sono riuscita a portare azioni continue. Cee non ho niente da recriminarmi, perché in questi Giochi Olimpici ho dato il massimo, sono felice di questa avventura fantastica. Certo, è stata dura: subito due match con due avversarie per me scomode, mancine, lunghe, attendiste. Ora guardo al futuro con più esperienza”. Ha poco da rimproverarle il dt Emanuele Renzini.