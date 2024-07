Parigi 2024 judo | Lombardo sconfitto in finale per il bronzo medaglia a Osmanov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Manuelconclude con una cocente delusione il suo percorso alle Olimpiadi di, cedendo al moldavo Adilinper ilnel torneo dimaschile (categoria -73). Il piemontese, dopo aver brillantemente superato il polacco Stodolski con due waza-ari, deve faticare un po’ di più contro il thailandese Terada agli ottavi, battendolo comunque con un waza-ari. Poi, però, ai quarti ecco il forte kosovaro Gjakila, che la spunta al golden score per l’hansoku-make ai danni di, arrivato dopo tre shido, l’ultimo dei quali abbastanza dubbio. Cancellata la delusione e il ricordo delle relative polemiche per l’uscita di scena ai quarti dopo una decisione arbitrale contestata, un’altra doccia fredda perai Giochi Olimpici: persa laper ilconin gloria per via di un ippon, secondain totale per i moldavi.