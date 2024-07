Parigi 2024 ginnastica artistica | Italia sesta nella finale a squadre maschile oro Giappone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’chiude con un ottimo sesto posto ladialle Olimpiadi di. Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Nicola Bartolini, Carlo Macchini e Mario Macchiati non riescono ad eguagliare il miglior piazzamento di sempre per l’in unaolimpica (il quinto posto di Barcellona 1992), ma già il ritorno ai Giochi e l’accesso alla final eight avevano ampiamente soddisfatto le aspettative degli azzurri. L’chiude la suacon un punteggio complessivo di 248.260. La medaglia d’oro va al, che con 259.594 punti riesce ad avere la meglio di mezzo punto sulla Cina, argento con 259.062. Terzo gradino del podio per gli Stati Uniti, che con 257.793 si mettono alle spalle tutte leeuropee. L’inizia bene agli anelli (13.566 per Macchiati, 13.