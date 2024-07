Parigi 2024 Azzi su gara Macchi | Protesta ufficiale al Cio Bach ha visto tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) A LaPresse, il presidente della Federscherma, Paolo, sui presunti torti arbitrali che hanno penalizzato il fioretto azzurro ieri e oggi, ha commentato così: “Stiamo predisponendo unaal Cio in accordo col Presidente Malagò. Fortunatamente il Presidente, campione olimpico di fioretto ha”. La Federscherma dunque non ci sta e presenterà un ricorso formale, col sostegno del Coni e del presidente Giovanni Malagò, alla Federazione internazionale e al Cio per la finale olimpica del fioretto maschile vinta dal cinese di Hong Kong, Ka Long Cheung, sull’azzurro Filippo. La Fis, in particolare, contesta l’attribuzione dell’ultima e decisiva stoccata che ha premiato Cheung per il 15-14 finale.su: “al Cio,ha” SportFace.