Pallanuoto femminile sconfitta epocale per il Setterosa | la Francia vince azzurre quasi fuori

(Di lunedì 29 luglio 2024) Inizio da incubo per ilalle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo aver osservato il turno di riposo, l’Italia perde contro le padrone di casa dellanel match della seconda giornata del Girone B. Le transalpine vincono per 9-8 dopo che Marletta e Bianconi falliscono due rigori a testa. L’Italia paga forse lo scotto dell’emozione dell’esordio e dell’inesperienza in questo torneo, viste le 11 debuttanti sulle 13 componenti complessive, anche a causa della mancata qualificazione de ila Tokyo 2020, con le sole Roberta Bianconi e Chiara Tabani ad aver già giocato alle Olimpiadi. Già nel primo quarto si capisce che non è giornata: Marletta si fa parare un rigore dopo 23?, mentre Bianconi, sempre dai 5 metri, coglie il palo dopo 1’09”.