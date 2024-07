Omc ad ottobre arrivano quindici nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) FOLIGNO –nuovi posti di lavoro nell’ambito del progetto di rilancio delle Officine Manutenzioni Ciclihe (ex Ogr). La notizia giunge a distanza di un mese dall’avvio della procedura per l’iter della gara Europea per un importo dei lavori di 50 milioni di euro: fondi necessari per l’ammodernamento dell’impianto folignate, consistente nella realizzazione di sei binari lunghi all’interno delle Officine, che dovranno ospitare la manutenzione dei treni di nuova generazione. Cosìulteriori assicurazioni per un futuro più roseo dei livelli occupazionali. Nei primi giorni di, infatti, sono previste 15, annunciate dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini in occasione della visita all’impianto dello scorso mese di febbraio.