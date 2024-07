Olimpiadi Nadal-Djokovic una sfida tra highlander

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quando tutto era cominciato il 7 giugno del 2006, mai avrebbero pensato che si sarebbero ritrovati 18 anni dopo sullo stesso campo in una partita valida per i Giochi Olimpici. La rivalità tra Novake Rafaelha segnato un’epoca del tennis, loro sono i sopravvissuti del grande trio che ha riempito la storia prima di Alcaraz e di Sinner. Dal 2005 a oggi questi due ex ragazzi hanno vinto 46 dei 74 Grandi Slam giocati. A Parigi non si vedevano dal maggio del 2022 in un quarto di finale. Quando arrivano sul centrale del Roland Garros, il campo dedicato a Philippe Chatrier, per il secondo turno del torneo delledi Parigi 2024 sembrano davvero duecon la sua maxi ginocchiera alla gamba destra operata non tanto tempo fa,con un’abbondante fasciatura alla coscia destra.