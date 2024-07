Lettera a Mattarella | Cassazione ferma Si sta perdendo tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sono trascorsi quasi 200 giorni da quando labis sentenziò le condanne definitive a carico di Moretti e degli altri vertici delle aziende italiane e tedesche coinvolte nella strage ferroviaria di Viareggio. Quasi 200 giorni e ancora non sono state pubblicate le motivazioni, passaggio imprescindibile per fissare le date dell’Appello ter in cui dovranno essere ricalcolate le pene. Quasi 200 giorni che significano oltre 6mesi e mezzo. Un’attesa lunga, un’eternità per i familiari delle vittime che da 15 anni attendono giustizia e che, a questo punto, dovranno probabilmente aspettare almeno settembre per avere le motivazioni. Un ritardo inatteso – in fondo labis era meno complessa della prima– che ha indotto i familiari delle vittime a prendere carta e penna e a scrivere alle massime autorità dello Stato.