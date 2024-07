Le uscite di agosto su Netflix

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)è alle porte. C’è chi si prepara alle ferie estive e chi, invece, attende con ansia la prossima stagione della propria serie tv preferita.premia gli amanti del divano e del binge watching con delleattese ormai da diverso tempo. Tante le novità scelte dal colosso californiano, tra cui impossibile non nominare “Emily in Paris“, che giunge alla sua quarta stagione. Ma ce ne è per tutti i gusti. Anche gli appassionati di anime avranno pane per i loro denti, così come per chi alle commedie romantiche preferisce le serie animate o i reality show in cui regna il trash. Ledisi concentreranno soprattutto nella prima parte del mese. L’8 del mese ritorna “The Umbrella Academy“, la serie diretta da Steve Blackman, anche lei giunta alla sua quarta stagione. A partire dal giorno dopo, invece, gli amanti dei Pokemon potranno gustarsi “Horizons – The series“.