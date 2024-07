La Sardegna invasa dai ‘cafoni da spiaggia’ | festa abusiva a Palau per gli ospiti di un super yacht

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – L’estate cafona prosegue intra feste abusive e divertimento sfrenato in barba ai divieti e al rispetto dell’ambiente. Dopo l'ultimo episodio scoperto e segnalato nell'isola di Soffi, tra Mortorio e la Costa Smeralda, in piena zona di riserva integrale del Parco Nazionale della Maddalena e del parco internazionale delle Bocche di Bonifacio, dove lo scorso 15 luglio approdò un grosso tender proveniente da unodi 30 metri e scaricò tavoli, ombrelloni, cibo e l'occorrente per una, domenica scorsa è toccato alla spiaggia di Talmone a. Qui è stata organizzata un vera e propriaprivata, con un via vai di gommoni a motore che, noncuranti degli altri bagnanti presenti sulla spiaggia libera, "dalle prime luci del giorno hanno scaricato cucine, sedie, tavoli e griglie, con gazebo, casse acustiche, il tutto sempre con i motori accesi”.