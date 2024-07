La memoria a Torano Una targa ricorderà Orsi Eroina della shoah Cerimonia con Mattei

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Shoa: anotte e giorno unaalladi Erminia. Stasera alle 20,45 la studiosa Mariaporrà un riconoscimento davanti alla casa nataleGiusta Erminia, la toranese, anarchica ed antifascista, che salvò dai nazisti centinaia di ebrei. Nata ail 13 gennaio 1909, Erminia era emigrata per motivi politici e per amore in Francia dove fece parte del movimento clandestino che aiutava gli ebrei a cercare una via di uscita al genocidio: "tutto quello che ho fatto io è stato trovare gli ebrei e portarli a Chambon in treno, mi sono occupata dei trasporti" raccontò in seguito.