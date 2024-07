Juve Chiesa incontra Motta | si decide Per Koopmeiners manca l’offerta giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Torino, 29 luglio 2024 – Siin questi giorni il futuro di Federico. Il ritorno della squadra dal ritiro tedesco significa anche ritrovare i nazionali, tra questie i brasiliani. Andrà in scena un confronto tra l’attaccante esterno e il tecnico Thiago, ma sempre con l’idea primario di cederlo a fronte di una buona offerta. Con Soulè diretto a Roma, oggi l’ufficialità,pensa di poter trovare spazio nella nuovama la scadenza contrattuale al 2025 impone una riflessione per evitare il parametro zero. Poi c’è la pista Teun, per cui ballano circa 15 milioni di differenza tra richiesta e offerta.: confronto per il futuro Un rapporto da costruire, oppure da chiudere definitivamente.