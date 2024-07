Il racconto sulla barca di Emergency del salvataggio nella notte | Una barca non identificata si è avvicinata durante le operazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’alba è sorta da poco e sul ponte di comando della Life Support è tempo di aggiornare il numero delle persone salvate. 1897 in ventidue missioni. L’ultimosi è concluso da poche ore. “Eravamo di pattugliamentozona Sar libica in acque internazionali quando l’ufficiale di guardia ha avvistato unaaffollata” racconta il comandante Domenico Pugliese. A bordo c’erano 41 persone di cui tre minori non accompagnati. Provengono da Siria, Egitto, Bangladesh: Paesi colpiti da guerra, violenze, povertà, insicurezza politica e crisi climatica. “l’operazione unanone senza luce si èai nostri gommoni ma senza interferire” aggiunge la capa missione Anabel Montes. Adesso il porto assegnato è quello di Napoli.