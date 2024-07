Il Pisa punta l’algerino Leris dallo Stoke City Per il terzino Angori si lavora a titolo definitivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Domenica di lavoro per i direttori nerazzurri Giovanni Corrado e Davide Vaira. Sulla trequarti infatti ilhato Medi, jolly offensivo di 26 anni che può giocare sugli esterni e che piace molto a Inzaghi. Trattativa in corso, ma non ancora vicina la chiusura.Il tecnico infatti lo ha avuto a Brescia nel 2021-22, dimostrandosi uno dei punti di riferimento della sua squadra. Operazione non semplice per la quale la società si è buttata, preferendo il suo profilo a quello di Rivas. Si tratta con lo, squadra di Championship inglese che lo aveva rilevato lo scorso anno dalla Sampdoria per 2,5 milioni di euro. Il giocatore, che ha un contratto fino al 2026, potrebbe arrivare in nerazzurro a. I dirigenti infatti cercano il colpo in quella zona e sono pronti anche ad investire circa 3 milioni di euro per un contratto triennale fino al 2027.