Il mio ritiro? Bugie mosse da cattiveria Baglioni e Tozzi fanno tour d’addio non mi sembra che abbiano mollato Meglio così | Massimo Ranieri scatenato

(Di lunedì 29 luglio 2024) Intanto mettiamo subito le mani avanti. Da parte del grande artista 73ennenon c’è alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene e chi ha messo in giro queste voci, in realtà ha fatto circolare fake news: “Questo mestiere è per sempre. – ha detto a Il Messaggero – Certemi danno fastidio perché ci vedoe superficialità, ho fatto anche un post per smentire. Certa gente straparla, sarà il caldo”. Tanto che domani, 30 luglio, l’artista torna live nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per il nuovoTutti i sogni ancora in volo, che durerà fino al 7 settembre e sbarcherà nei teatri e Arene di tutta Italia. Idi addio di Claudioe Umberto? “Mah! Non miche. Sono bravi equello che hanno sempre fatto.: chi rimarrebbe in giro?”, ha dichiarato