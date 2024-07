House of the Dragon – Stagione 2 – Episodio 7 recap | Raccogliere ciò che si semina

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 29 luglio 2024)of the2 –ciò che siLa puntata di questa settimana diof the, “The Red Sowing”, scritta da David Hancock e diretta da Loni Peristere, segna il penultimodella seconda. Naturalmente, ci si aspetta che il conflitto tra i Neri, guidati dalla Regina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), e i Verdi, attualmente governati dal Principe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) (mentre suo fratello Re Aegon II (Tom Glynn-Carney) è in convalescenza dopo la Battaglia di Rook’s Rest), stia per raggiungere il culmine. Sebbene manchi ancora unper concludere la seconda, questa settimana introduce uno dei momenti più cruciali della Danza dei Draghi e si conclude con una forte dichiarazione di Rhaenyra ai suoi nemici su quanta potenza di fuoco letterale abbia ora dalla sua parte.