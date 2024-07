Giovanni Malagò | Due giudici asiatici in finale è normale che la gente gridi allo scandalo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Unache lascia non poco amaro in bocca. Filippo Macchi ha chiuso al secondo posto l’ultimo atto del fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma più che di un argento conquistato dovremmo parlare di un oro sfuggito, non solo per demeriti dell’azzurro. Molto controverso infatti l’ultimo minuto di gara, sul 14-14, con un paio di decisioni prese daiche veramente sono sembrate totalmente a favore del vincitore, l’atleta di Hong Kong Cheung Ka Long. Non sono mancate le polemiche sia da parte dello schermidore azzurro, sia del tecnico azzurro Stefano Cerioni. In un secondo momento sono scese in campo le figure istituzionali come il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi ed il presidente del CONI