Finale Emilia la discarica in area agricola continua a crescere Mentre il processo per inquinamento ambientale va avanti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Su, il comune più orientale della provincia di Modena, sfregiato dal terremoto del maggio 2012, incombe una nuova megadi rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzata. In aggiunta a quelle già esistenti. Tutto dislocato a circa 3,5 chilometri a nord-ovest dal centro abitato, e un paio a sud-ovest dell’Oasi naturalistica e Zona a Protezione Speciale Le Meleghine, in un’lambita dal passaggio del canale diversivo di Burana, storicamente utilizzata per la coltivazione di frutteti, ortaggi e cereali, come indica anche la presenza di diverse aziende agricole. Per questo motivo dal 2016 si susseguono le proteste dell’Osservatorio civico Ora tocca a Noi. Preoccupato per gli effetti dei diversi impianti sulla salute delle persone.