Dacia Spring ora è più tosta Design grintoso e guida facile L’elettrica perfetta per la città

(Di lunedì 29 luglio 2024)tascabile dirilancia alla grande le sue carte. È la terza auto a batteria più venduta in Europa e la più conveniente nel suo mercato, con un prezzo da 17.900 euro per la versione da 45 cavalli e da 19.900 euro per la top di gamma Extreme da 65 cv oggetto della prova. In 3,70 metri di lunghezza, con un peso inferiore alla tonnellata, unica nella categoria delle vetture a zero emissioni. Con un una massa da 976 kg si propone come riferimento di efficienza accessibile. Una citycar, omologata per 4 persone, essenziale ma pronta, con la sua batteria da 26,8 kWh a garantire un’autonomia di 225 km.per il contesto urbano ed adeguata anche per i tragitti da pendolari fuori porta.